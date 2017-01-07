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» » » В Алексеевском районе в ДТП погибла пассажирка «девятки»

В Алексеевском районе в ДТП погибла пассажирка «девятки»

Сегодня, 10:14
Lopatin
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В Алексеевском районе в ДТП погибла пассажирка «девятки»В пятницу, 6 января, в Алексеевском районе в ДТП с участием двух отечественных легковушек погибла женщина.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 5.30 на дороге между хуторами Самойловский и Шумиловский. 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находившийся в состоянии алкогольного опьянения», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ-2109».
В результате ДТП 55-летняя пассажирка «девятки» от полученных травм скончалась. Ее 35-летний попутчик и 41-летняя пассажирка другой «Лады» были доставлены в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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