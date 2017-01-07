Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

» » » 70-летняя волгоградка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

70-летняя волгоградка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

Сегодня, 12:23
Lopatin
Просмотров: 0
Комментариев: 0
70-летняя волгоградка отдала мошенникам 150 тысяч рублейВ эти праздничные дни две жительницы Волгоградской области стали жертвами известной уловки мошенников. Так, 70-летней пенсионерке, живущей в Центральном районе Волгограда, неизвестный по телефону сообщил, что ее внук стал виновником ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходима крупная сумма денег. Пенсионерка поверила звонившему и, не созваниваясь с внуком, передала 150 тысяч рублей подъехавшему незнакомцу. Лишь спустя сутки выяснилось, что пожилая женщина стала очередной жертвой известной уловки мошенников.
Похожий факт мошенничества зарегистрирован и в Камышине, где 50-летней местной жительнице позвонил незнакомец. Он представился ее братом и попросил перевести 15 тысяч рублей за якобы освобождение его от ответственности за езду за рулем в нетрезвом виде.
По всем фактам мошенничества сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пенсионерки из Камышина стали жертвами телефонных мошенников

Волгоградская пенсионерка отдала мошенникам 60 тысяч за лекарства

В Волгограде пенсионеры по-прежнему становятся жертвами мошенников

Пенсионеры вновь оказались жертвами мшенников

Под Волгоградом пенсионерка выкупила свободу зятя

Жительница Камышина попалась на уловку телефонных мошенников

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги