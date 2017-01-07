Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

» » » В Волгограде в массовом ДТП с двумя маршрутками пострадали 5 человек

В Волгограде в массовом ДТП с двумя маршрутками пострадали 5 человек

Сегодня, 12:31
Koshelev
Просмотров: 34
Комментариев: 0
В Волгограде в массовом ДТП с двумя маршрутками пострадали 5 человек
Столкновение сразу 4-х автомобилей произошло сегодня в 7-30 утра на шоссе Авиаторов в районе поселка Гумрак в условиях тумана и скользкой дороги. Участниками аварии стали два маршрутных такси, грузовик и автомобиль Ваз-2109. Больше всего досталось легковушке и одной из маршруток, вторая 80А, которая везла людей в аэропорт, пострадала меньше. На данный момент известно о 5 серьезно раненых. Это водитель маршрутного такси, трое мужчин и 61-летняя женщина. Все они доставлены в больничный комплекс города Волгограда. В данный момент инспекторы ГИБДД составляют схему ДТП и устанавливают виновника аварии.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде при пожаре пострадали два человека

В Волгограде столкнулись маршрутное такси и грузовик

Под Волгоградом столкнулись автобус и «ГАЗель». Пострадали люди

Столкновение маршруток в Волгограде. Травмирована пассажирка

В массовом побоище под Волгоградом пострадали четверо молодых людей

В ДТП в Волгограде между Камазом и двумя легковушками

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги