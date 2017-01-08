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» » » В центре Волгограда рухнул балкон с людьми

В центре Волгограда рухнул балкон с людьми

Сегодня, 01:56
Koshelev
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ЧП произошло вечером 7 января по адресу ул. Мира 13. Бетонное основание балкона обрушилось, когда на него вышли двое курильщиков. Насладиться никотиновым допингом мужчины не успели- ветхие конструкции сразу же рухнули вниз, попутно повредив балкон второго этажа. По счастливой случайности мужчины не получили серьезных травм. Виновников ЧП должна будет установить специальная комиссия. К слову, состояние остальных балконов этого дома также вызывает опасения.
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