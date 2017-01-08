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» » » Под Камышином в ДТП погибли водитель иномарки с ребенком

Под Камышином в ДТП погибли водитель иномарки с ребенком

Сегодня, 10:59
Lopatin
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Под Камышином в ДТП погибли водитель иномарки с ребенкомВ субботу, 7 января, в районе города Камышина на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли два человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 11.45 на 547 километре дороги на Саратов. 40-летний водитель автомобиля «Toyota Passo» направлялся в сторону Волгограда. Обгоняя попутную машину, он выехал на полосу встречного движения и врезался в кроссовер «Toyota RAV 4».
Удар был настолько сильный, что водитель автомашины «Toyota Passo» и его пассажир – 6-летний мальчик – скончались на месте происшествия.
А ехавшие в другой «Тойоте» 43-летний водитель и 44-летняя женщина были госпитализированы с травмами различной степени тяжести .

Фото с сайта rodgor-vlg.ru
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