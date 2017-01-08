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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В Волжском из-за несправной печи сгорели два дома и машина
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В Московской области температура опустилась ниже минус 36 градусов
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