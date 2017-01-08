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» » » В Волжском из-за несправной печи сгорели два дома и машина

В Волжском из-за несправной печи сгорели два дома и машина

Сегодня, 11:21
Lopatin
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В Волжском из-за несправной печи сгорели два дома и машинаВ субботу, 7 января, в пятом часу вечера произошел крупный пожар в городе Волжском. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области в поселке Рабочем на улице Верхнеахтубинской горели по всей площади дом размером 5х8 метров, деревянная хозпостройка (5х6 м.), а также деревянный дом размером 10х8 метров и автомобиль «Нива».
На тушение пожара оперативно выдвинулись расчеты 32-й пожарно-спасательной части. Они справились с огнем в 17.05. Погибших и пострадавших нет.
Специалисты предполагают, что возгорание могло произойти из-за неисправного печного оборудования.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области
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