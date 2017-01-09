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В Волгограде сотрудники МЧС потушили два пожара в девятиэтажках

Сегодня, 09:41
Lopatin
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В Волгограде сотрудники МЧС потушили два пожара в девятиэтажкахКак сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 19.58 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в Советском районе. В многоэтажном доме на улице Тулака в одном из подъездов горели старые вещи.
Сотрудники 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение за несколько минут. Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.
Другой пожар произошел в половине двенадцатого ночи в Красноармейском районе. В одной из квартир девятиэтажки на бульваре Энгельса загорелись вещи в комнате.
Прибывшие на место происшествия расчеты 6-й пожарно-спасательной части справились с огнем за 15 минут. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
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