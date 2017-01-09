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» » » На московской трассе в лобовую столкнулись две иномарки

На московской трассе в лобовую столкнулись две иномарки

Сегодня, 09:59
Lopatin
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На московской трассе в лобовую столкнулись две иномаркиВ воскресенье, 8 января, во Фроловском районе на трассе М-6 «Каспий» в ДТП попали две иномарки, в результате чего пострадали три человека.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 16.45 на 825 километре федеральной дороги. 37-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и попал на встречную полосу. Там в это время проезжал «Chevrolet Aveo», за рулем которого находился 27-летний парень. В результате столкновения автомашин оба водителя и 62-летний пассажир из «Шевроле» получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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