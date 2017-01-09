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В регионе стало меньше пожаров в новогодние дни

Сегодня, 10:44
Lopatin
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В регионе стало меньше пожаров в новогодние дниВ период с 31 декабря по 8 января в Волгоградской области подразделениями пожарно-спасательной службы был ликвидирован 61 пожар, в основном в жилом секторе. На объектах проведения праздничных мероприятий пожаров не зарегистрировано, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
За указанный период на пожарах погибли 7 человек и семеро получили травмы. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, а также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.
По сравнению с прошлым годом количество пожаров в новогодние праздники уменьшилось. В 2016-м за аналогичный период в регионе было зарегистрировано 77 пожаров, в результате которых погибли 8 человек и 6 получили травмы.
Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС находятся в режиме повышенной готовности до 15 января.


Фото пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области
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