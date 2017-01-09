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» » » Во Фроловском районе задержали волгоградца, убившего 4 косуль

Во Фроловском районе задержали волгоградца, убившего 4 косуль

Сегодня, 11:05
Lopatin
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Во Фроловском районе задержали волгоградца, убившего 4 косуль В воскресенье, 8 января, в полицию поступило заявление от государственного инспектора комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области о том, что днем во Фроловском районе неизвестный занимается охотой, не имея соответствующего разрешения. В 13 километрах от хутора Ветютнев мужчина застрелил четырех косуль, ущерб составил 260 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный житель Волгограда. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что отстреливал диких зверей для себя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит крупный штраф либо арест на срок до шести месяцев.
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