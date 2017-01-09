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» » » Под Волгоградом двухлетний ребенок наглотался средства от грызунов

Под Волгоградом двухлетний ребенок наглотался средства от грызунов

Сегодня, 11:43
Koshelev
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Инцидент произошел накануне в одном из сел Октябрьского района. В местную больницу с признаками острого отравления доставили двухлетнего мальчика. Медики вовремя провели промывание желудка и другие мероприятия, чтобы не допустить интоксикации организма. Сейчас жизни ребенка же ничего не угрожает. По факту отравления проводится проверка.
Согласно основной версии, озвученной ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок ,оставшийся без присмотра взрослых, попробовал на вкус мышиную отраву. Открытая пачка именно этого яда была в зоне доступности пострадавшего.
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