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» » » В наступившем году следователи демонстрируют 100% раскрываемость преступлений

В наступившем году следователи демонстрируют 100% раскрываемость преступлений

Сегодня, 12:17
Koshelev
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Начало нового года выдалось богатым не только на застолья, но и на бытовые конфликты. Как сообщили в пресс-службе СУ СК региона, в целом по Волгоградской области за первые 8 дней января было возбуждено 20 уголовных дел, 12 из них – убийства и причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего.
Так пьяные посиделки закончились кровавой трагедией в Дубовском и Городищенском районах области, Ворошиловском, Красноармейском районе Волгограда. В основном речь идет о бытовых конфликтах, которые закончились поножовщиной между пьяными дебоширами. Но были и исключения. Так в Дубовском районе 57-летнего мужчину задушили в ходе драке прямо во время застолья.
Следователи надеются, что с окончанием праздников кривая кровавых преступлений на бытовой почве пойдет вниз.
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