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Под Волгоградом устанавливают личность мужчины, раздавленного поездом
Сегодня, 13:08
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731-й километр железнодорожного перегона Алексиково – Касарка стал роковым для мужчины, личность которого на данный момент устанавливается. Известно, что погибшему предположительно около 40 лет. На данном направлении курсируют как пригородные поезда, так и пассажирские составы дальнего следования, а также грузовые поезда. Именно последний наехал на мужчину. В настоящий момент в населенных пунктах недалеко от места трагедии участковые проводят опросы и демонстрируют фото погибшего.
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