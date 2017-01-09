Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

» » » Под Волгоградом школьник устроил гонки с полицейскими на похищенном автомобиле

Под Волгоградом школьник устроил гонки с полицейскими на похищенном автомобиле

Сегодня, 14:02
Koshelev
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Накануне 14-летний житель Суровикинского района решил испытать острые ощущения. Законных способов школьник не придумал и пошел на преступление, угнав у односельчанина отечественную семерку. Пострадавший мужчина в тот же вечер обратился в полицию, и ориентировки на похищенный автомобиль были разосланы экипажам ДПС. Один из них заметил 7-ку и после проигнорированного требования остановиться начал преследование. Малолетнего угонщика загнали в тупик, после чего задержали. Школьнику грозит до 5 лет лишения свободы, в случае сурового приговора наказание он будет отбывать в колонии для малолетних преступников
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пьяный полицейский устроил ДТП под Волгоградом. Есть пострадавшие

Под Волгоградом утонул 9-летний школьник

Под Волгоградом школьник упал в реку и утонул

Под волгоградом мальчик - школьник совершил самоубийсво

В выходные под Волгоградом утонул школьник

16-летний подросток под Волгоградом угнал внедорожник

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги