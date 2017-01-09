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Под Волгоградом школьник устроил гонки с полицейскими на похищенном автомобиле
Сегодня, 14:02
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Накануне 14-летний житель Суровикинского района решил испытать острые ощущения. Законных способов школьник не придумал и пошел на преступление, угнав у односельчанина отечественную семерку. Пострадавший мужчина в тот же вечер обратился в полицию, и ориентировки на похищенный автомобиль были разосланы экипажам ДПС. Один из них заметил 7-ку и после проигнорированного требования остановиться начал преследование. Малолетнего угонщика загнали в тупик, после чего задержали. Школьнику грозит до 5 лет лишения свободы, в случае сурового приговора наказание он будет отбывать в колонии для малолетних преступников
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