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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В Урюпинском районе безработный поджег продуктовый магазин
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Напомним, инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (восемь вечера по Москве) у здания Капитолия, где заседает Конгресс США. СМИ сообщали, что ...
Эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам
Эсминец ВМС США Mahan в воскресенье открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе, соединяющем Персидский ...
Консульство США в Москве заработает в обычном режиме 10 января
Консульский отдел посольства США в Москве возобновит работу в обычном режиме 10 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте посольства.