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В Урюпинском районе безработный поджег продуктовый магазин

Сегодня, 15:37
Lopatin
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В Урюпинском районе безработный поджег продуктовый магазинВ воскресенье, 8 января, в станице Михайловская Урюпинского района вечером был совершен поджог продуктового магазина. Заявление об этом в полицию поступило от работников торгового предприятия.
По словам потерпевших, около 18.30 неизвестный гражданин, находясь в торговом зале, облил витрину и пол легковоспламеняющейся жидкостью, после чего совершил поджог магазина. В результате выгорела 1/3 часть помещения и имущества. Ущерб устанавливается.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения работники следственно-оперативной группы урюпинского отдела полиции довольно быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог из-за очередного отказа продавца продать ему в долг продукты питания.
Возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.


Фото с камеры видеонаблюдения предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Волгоградской области.
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