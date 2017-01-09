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» » » Рабочий раздарил знакомым золото, украденное в монастыре под Волгоградом

Рабочий раздарил знакомым золото, украденное в монастыре под Волгоградом

Вчера, 22:48
Koshelev
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Кража произошла 20-го декабря минувшего года и не была раскрыта по горячим следам. Спустя несколько дней подозрение пало на местного рабочего - он трудился в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском женском монастыре и знал о наличии в лавке денег и ценностей, а, кроме того, был в курсе расположения систем безопасности. Вместе с добычей разбогатевший парень отправился в Ростовскую область отмечать праздники и раздарил друзьям почти все драгоценности. На днях подозреваемого задержали. Сейчас похищенное собирается у новых хозяев, а задержанного готовятся этапировать из Ростовской области в Волгоградскую.

Как сообщили нам в ГУ МВД России по Волгоградской области, за содеянное молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.
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