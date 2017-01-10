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» » » В Урюпинске утром в своем доме сгорел пенсионер

В Урюпинске утром в своем доме сгорел пенсионер

Сегодня, 09:16
Lopatin
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В Урюпинске утром в своем доме сгорел пенсионерВо вторник, 10 января, в шесть утра произошел пожар в городе Урюпинске. В переулке Селиверстова в кирпичном частном доме размером 20х10 метров в одной из комнат загорелись домашние вещи.
Сотрудники 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 6.28. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина 1948 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Специалисты предполагают, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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