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» » » В регионе две 67-летние женщины попали под колеса машин

В регионе две 67-летние женщины попали под колеса машин

Сегодня, 10:12
Lopatin
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В регионе две 67-летние женщины попали под колеса машинВ понедельник, 9 января, в Волгоградской области зарегистрировано два случая наезда на пешеходов. Пострадавшими оказались 67-летние пенсионерки.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, одно из ДТП произошло в 10.20 в городе Калач-на-Дону. 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Революционной и напротив дома №285 совершил наезд на 67-летнюю женщину. Пенсионерка в это время переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
В регионе две 67-летние женщины попали под колеса машинДругой случай наезда на пешехода произошел в 14.30 в рабочем поселке Средняя Ахтуба. 44-летний водитель пассажирской «Газели» выезжал с парковочной площадки дома №74 по улице Октябрьской и сбил 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном для этого месте.
Пострадавшую пенсионерку с ушибами и переломами доставили в районную больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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