|
На севере города в Волге утонул подводный охотник
Сегодня, 12:03
Просмотров: 49
Комментариев: 0
ЧП произошло сегодня ночью. Группа мужчин – любителей подводной рыбалки спустились на берег Волги в поселке Нижний Тракторный Тракторозаводского района Волгограда. После нескольких погружений один из рыбаков пропал. На место прибыли сотрудники службы спасения, которые достали мужчину из воды, он был уже мертв. Точную причину смерти установит экспертиза. Основных версий несколько - проблемы со здоровьем (сердечный приступ), переохлаждение и неисправность оборудования для погружения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.