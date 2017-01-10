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В Волжском педофила разоблачили с помощью диктофона
Сегодня, 14:12
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Преступление было совершено еще 4 января, когда подозреваемый приехал в гости к своим приятелям. Трехлетний сын друзей приходится ему крестником. Гость выразил желание прогуляться с ребенком, и доверчивые родители отпустили мальчика. Вместо парка подозреваемый завел мальчика на пустырь на острове Зеленый и удовлетворил свои фантазии.
Факт надругательства над малолетним мальчиком стал известен лишь благодаря тому, что отец ребенка, прежде, чем отправить сына гулять, на всякий случай положил в его карман сотовый телефон с включенным диктофоном.
По результатам проверки заявления родителей следственным отделом по городу Волжский СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В настоящее время злоумышленник задержан, суд уже выдал санкцию на его арест. Под тяжестью неопровержимых доказательств – диктофонной записи, подозреваемый свою вину в содеянном признал.
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