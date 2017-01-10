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» » » На юге Волгограда директор предприятия ЖКХ «злоупотребил полномочиями» на 6 миллионов рублей

На юге Волгограда директор предприятия ЖКХ «злоупотребил полномочиями» на 6 миллионов рублей

Сегодня, 15:39
Reporter
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Директор ООО «КРУК» придумал простую и прибыльную для себя схему. Начиная с 1 декабря 2013 года расчет с ресурсоснабжающими организациями производился его фирмой через информационно-вычислительную компанию. Последняя дополнительно взимала за свои услуги почти 2 процента от общей суммы, которая уходила в муниципальное предприятие коммунального хозяйства.
При этом вычислительные услуги оплачивались из средств, собранных с населения за горячее и холодное водоснабжение. Более того, по этому поводу никаких соглашений с поставщиком услуг ЖКХ заключено не было.
В результате такого нехитрого бизнеса за период с 1 декабря 2013 года по 31 марта 2015 года МУП «ВКХ» недополучило почти 6 миллионов рублей. По этим фактам следователи СУ СК региона возбудили уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).
В настоящее время проводятся следственные действия, следователи уже изъяли финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о преступной деятельности подозреваемого - 58-летнего директора ООО «КРУК».
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