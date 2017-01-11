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К поискам пропавшей без вести волгоградки подключились волонтеры
Сегодня, 10:53
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Поисковые мероприятия приобретают все большие масштабы. На днях родственники 54-летней Татьяны Авиловой, пропавшей без вести неделю назад, вместе с полицейскими изучали камеры уличного видеонаблюдения. Выяснилось, что последний раз женщину видели по адресу Еременко, 120. Все близлежащие многоэтажные дома уже проверены, но безрезультатно.
Кроме того накануне водолазы исследовали часть акватории Волги, поскольку появлялась информация, что пропавшая волгоградка была замечена на берегу реки. Но поиски тела или хотя бы одежды женщины не увенчались успехом.
На 11 января назначен очередной этап поисковой операции. Волонтеры и добровольцы будут проверять частный сектор, овраги и заросли в районе проживания пропавшей.
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