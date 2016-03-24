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» » » Под Волгоградом захмелевший сельчанин зарубил гостя и спрятал его тело в погребе

Под Волгоградом захмелевший сельчанин зарубил гостя и спрятал его тело в погребе

Сегодня, 12:14
Reporter
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Жуткое преступление было совершено 30 декабря в Чернышковском районе в поселке Басакин. Двое безработных мужчин заранее начали отмечать новый год и явно перебрали со спиртным. Возник словесный конфликт, который перерос в драку возможно из-за того, что гость страдал глухотой. В ходе потасовки в выигрышной ситуации оказался 47-летний хозяин, который знал, где у него спрятаны инструменты. Первым под руку попался топор. Им разгоряченный мужчина нанес несколько смертельных ударов 49-летнему гостю.
Чтобы замести следы, убийца попытался с помощью солярки сжечь свою летнюю кухню вместе с телом односельчанина, но пламя не разгоралось. Тогда он снял с потерпевшего одежду и вместе с топором бросил в печь. Убитого подозреваемый завернул в полиэтилен и закопал у себя в погребе.
До 10 января преступление оставалось нераскрытым и убитый считался пропавшим без вести. Накануне в результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции удалось установить и задержать подозреваемого. В ходе допроса задержанный сразу же во всем признался и указал место сокрытия тела убитого. Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу.
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