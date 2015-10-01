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В Дзержинском районе Волгограда "сбитая насмерть" женщина отделалась сотрясением мозга
Сегодня, 15:39
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ДТП произошло около полудня недалеко от Самарского путепровода на ул. Землячки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, ВАЗ 99-й модели напротив академии МВД сбил переходившую проезжую часть 48 –летнюю женщину. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Со слов свидетелей удалось установить номер и владельца отечественной легковушки, он объявлен в розыск.
Примечательно, что практически сразу после ДТП в соцсетях появились сообщения о ДТП с летальным исходом, которые сразу несколько региональных интернет- изданий перепечатали, выдав за свершившийся факт.
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