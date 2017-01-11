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За минувшие сутки в регионе на пожарах пострадали 3 человека
Сегодня, 09:37
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За минувшие сутки на территории Волгоградской области было зарегистрировано 11 пожаров. В трех их них пострадали люди.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, 11 января около четырех часов вечера поступило сообщение о пожаре в городе Михайловке. Около озера Ольховское по всей площади горел автомобиль «ВАЗ 21099» 1993 года выпуска. Во время пожара пострадал владелец машины – мужчина 1972 года рождения.
Вызванные на место происшествия расчеты 30-й пожарно-спасательной части потушили огонь за несколько минут. Предполагаемая причина возгорания – нарушение эксплуатации транспортного средства.
В этот же день в 21.35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе города Волгограда. В подвале пятиэтажного здания на улице Полухина горели старые вещи. Горение оперативно ликвидировали расчеты 4-й пожарно-спасательной части.
Есть пострадавший – мужчина 1956 года рождения. Специалисты считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Немного позднее, в 23.40, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в Михайловском районе Волгоградской области. Возгорание произошло в одноэтажном кирпичном многоквартирном доме хутора Плотников на улице Магистральной. В комнате размером 3х4 метра горели домашние вещи и деревянный пол. К полуночи сотрудники 30-й пожарно-спасательной части потушили. В результате происшествия пострадал 71-летний пенсионер.
Предполагаемая причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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