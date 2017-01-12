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На московской трассе в ДТП с маршруткой ранены 5 человек

Сегодня, 12:34
Lopatin
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На московской трассе в ДТП с маршруткой ранены 5 человекВ четверг, 12 января, во Фроловском районе на московской трассе с легковым автомобилем «ВАЗ 2110» столкнулся микроавтобус «ГАЗ 27527». Авария произошла в девятом часу утра в районе населенного пункта Шляховский.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу».
На московской трассе в ДТП с маршруткой ранены 5 человекВ результате ДТП в больницу были доставлены пять участников дорожного движения. Кстати, одного из пострадавших пришлось доставать спасателям 58-ой пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
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