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В Волжском парень пытался склонить к интиму 12-летнюю девочку
Сегодня, 12:50
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Как рассказал "Новостям Волгограда" заместитель руководителя СО Волжского СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев , преступление удалось раскрыть благодаря бдительности матери девочки- женщина наткнулась на интимную переписку дочери. Ухажером оказался 26-летний мужчина, который настойчиво делал школьнице непристойные предложения и признания, а также выслал девочке свои интимные фотографии и просил обратной любезности.
Подозреваемый уже дал показания, ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Мужчине предстоит ответит по статье - совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего чектырнадцатилетнего возраста. Наказание за это деяние - от трех до восьми лет лишения свободы
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