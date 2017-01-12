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На плотине ГЭС молодой человек шагнул под поезд
Сегодня, 13:42
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В данный момент следователи Южного следственного управления на транспорте СУ СК РФ изучают запись камер видеонаблюдения, где отчетливо видно, как молодой человек делает несколько шагов в направлении приближающегося состава. Не заметить и, тем более, не услышать поезд было невозможно, поэтому погибший, вероятнее всего, действовал осознанно. Остановить многотонный состав машинист попросту не успел.
На данный момент известно, что погибшему около 30 лет, он хорошо одет и пришел к месту трагедии пешком.
За последние две недели это уже второе подобное ЧП на Волжской ГЭС. Напомним, 28 декабря здесь же погиб водитель "Лексуса".
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