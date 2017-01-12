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» » » Установлена личность мужчины, погибшего под колесами поезда на Волжской ГЭС

Установлена личность мужчины, погибшего под колесами поезда на Волжской ГЭС

Сегодня, 14:30
Reporter
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Как стало известно агентству Новости Волгограда от источника близкого к следствию, под колесами поезда погиб сотрудник следственного отдела по г. Волжский СУ СК региона.
Напомним, тепловоз сбил мужчину сегодня около 8 часов утра. Обстоятельства, которые привели к трагедии устанавливаются, в частности, изучается видеозапись с места трагедии.
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