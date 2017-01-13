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» » » Под Волгоградом после столкновения с «Газелью» погиб водитель «Лады»

Под Волгоградом после столкновения с «Газелью» погиб водитель «Лады»

Сегодня, 10:54
Lopatin
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Под Волгоградом после столкновения с «Газелью» погиб водитель «Лады»12 января во Фроловском районе на автодороге Р22 «Каспий» маршрутка врезалась в легковой автомобиль «ВАЗ-2110». В результате этой аварии пострадали несколько человек. Об этом ИА «Новости Волгограда» уже сообщало вчера.
Как уточнили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 8.30 на 847 километре федеральной трассы возле населенного пункта Шляховский. 59-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-27527» направлялся в сторону Москвы и совершил столкновение с ехавшей по встречной полосе «десяткой».
В результате аварии 43-летний водитель автомашины «ВАЗ-2110» погиб. В больницу с травмами были доставлены трое пассажиров легковушки, а также водитель и двое пассажиров маршрутки.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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