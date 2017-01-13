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» » » За сутки в регионе водители сбили 3 пешеходов, один из них погиб

За сутки в регионе водители сбили 3 пешеходов, один из них погиб

Сегодня, 12:09
Lopatin
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За сутки в регионе водители сбили 3 пешеходов, один из них погибВ четверг, 12 января, на дорогах Волгоградской области совершено три наезда на пешеходов. В одном из ДТП человек погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В четверг в 12.20 в Ворошиловском районе 68-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota Rav 4», сбила пешехода напротив дома №32 по улице Симбирской. При этом пострадавшая 60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в больницу.
В этот же день в 18.15 под колеса «Фольксвагена» попала 17-летняя девушка. ДТП произошло на бульваре Сиреневый напротив дома №48. 54-летний водитель иномарки ехавший со стороны улицы Дунайской, сбил девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.
А вот в Суровикинском районе ДТП, которое произошло в первом часу ночи на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский», закончилось гибелью пешехода. На переходившего проезжую часть 47-летнего мужчину наехал «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
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