Под Волгоградом молодую женщину с бриллиантом в зубе убили за вызывающее поведение Просмотров: 73 Комментариев: 0

Но дальше составления примерного портрета дело не пошло. Многочисленные судебные экспертизы, допросы, оперативно-розыскные мероприятия больше года не давали положительных результатов. По делу была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата Следственного управления СКР по области и оперативных сотрудников регионального ГУ МВД России, которые шаг за шагом воссоздавали картину произошедшего. Сначала удалось установить личность погибшей, а к июню 2015 года выяснили, что убитая родом из Калача-на-Дону. В декабре 2014 года она познакомилась с жителем рабочего поселка Светлый Яр и стала проживать в районном центре на съемной квартире. Это и дало следователям толчок для раскрытия преступления. Спустя всего несколько дней стражам порядка удалось установить и задержать убийцу.



Как выяснилось, 28 декабря 2014 года 53- летний Рамзан Вагапов пришел к своим приятелям в разгар праздничного застолья. Среди гостей была 34-летняя женщина. Поведение молодой особы вновь прибывшему восточному мужчине показалось вызывающим. На почве возникшей неприязни Вагапов стал наносить удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшей, а впоследствии забрал ее из квартиры и отвез в дом своего приятеля. Спустя несколько часов от полученных травм женщина скончалась. Тогда ее тело злоумышленник решил спрятать в вагончике на овощном поле.



Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора убийце. 53- летний Рамзан Вагапов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 21 января 2015 года в металлическом вагончике, стоящем на овощном поле в Светлоярском районе была обнаружена страшная находка – останки молодой женщины. Ее лицо изуродовали дикие животные, поэтому установить личность было невозможно. Однако была одна зацепка - в двух зубах инкрустированы бриллианты. Но даже по этой яркой детали никто не опознавал в женщине свою родственницу или знакомую. Несколько месяцев понадобилось экспертам, чтобы предположить, как выглядела убитая. Судя по фотороботу погибшей от 25 до 35 лет. Это брюнетка с короткой стрижкой, большими карими глазами и пухлыми губами.Но дальше составления примерного портрета дело не пошло. Многочисленные судебные экспертизы, допросы, оперативно-розыскные мероприятия больше года не давали положительных результатов. По делу была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата Следственного управления СКР по области и оперативных сотрудников регионального ГУ МВД России, которые шаг за шагом воссоздавали картину произошедшего. Сначала удалось установить личность погибшей, а к июню 2015 года выяснили, что убитая родом из Калача-на-Дону. В декабре 2014 года она познакомилась с жителем рабочего поселка Светлый Яр и стала проживать в районном центре на съемной квартире. Это и дало следователям толчок для раскрытия преступления. Спустя всего несколько дней стражам порядка удалось установить и задержать убийцу.Как выяснилось, 28 декабря 2014 года 53- летний Рамзан Вагапов пришел к своим приятелям в разгар праздничного застолья. Среди гостей была 34-летняя женщина. Поведение молодой особы вновь прибывшему восточному мужчине показалось вызывающим. На почве возникшей неприязни Вагапов стал наносить удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшей, а впоследствии забрал ее из квартиры и отвез в дом своего приятеля. Спустя несколько часов от полученных травм женщина скончалась. Тогда ее тело злоумышленник решил спрятать в вагончике на овощном поле.Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора убийце. 53- летний Рамзан Вагапов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



