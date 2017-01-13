Опубликовано видео задержания профессора ВолгГТУ Просмотров: 55 Комментариев: 0



Напомним, 62-летний профессор технических наук Александр Богомолов был задержан накануне при передаче крупной взятки - части вознаграждения за помощь в получении научной степени доктора наук. Общая цена вопроса- 50 тысяч долларов. Богомолов утверждал, что является председателем диссертационного совета и гарантировал решение вопроса даже с высшей аттестационной комиссией г. Москвы. По условиям сделки в 2006 и 2009 годах будущий ученый передал профессору по 10 тысяч долларов, а в 2013- еще 450 тысяч рублей. Последние две встречи с передачей в общей сумме 15 тыс. долларов - 20 декабря прошлого года и 12 января текущего года уже контролировались оперативниками. По фактам преступной деятельности профессора возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время Богомолов задержан. Сегодня решится вопрос о его мере пресечения. Свою вину в содеянном задержанный признает частично. По словам профессора, он блефовал и не собирался предпринимать каких-либо действий по выполнению своего обещания. А полученные средства тратил на свои нужды.

Это без сомнения самый крупный коррупционный скандал в научных кругах Волгограда за последнее время. Ведь речь не о копеечных суммах за поставленный зачет, а о 50 тыс. долларах. К тому же главный фигурант уголовного дела- известный в своей среде человек.Напомним, 62-летний профессор технических наук Александр Богомолов был задержан накануне при передаче крупной взятки - части вознаграждения за помощь в получении научной степени доктора наук. Общая цена вопроса- 50 тысяч долларов. Богомолов утверждал, что является председателем диссертационного совета и гарантировал решение вопроса даже с высшей аттестационной комиссией г. Москвы. По условиям сделки в 2006 и 2009 годах будущий ученый передал профессору по 10 тысяч долларов, а в 2013- еще 450 тысяч рублей. Последние две встречи с передачей в общей сумме 15 тыс. долларов - 20 декабря прошлого года и 12 января текущего года уже контролировались оперативниками. По фактам преступной деятельности профессора возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).В настоящее время Богомолов задержан. Сегодня решится вопрос о его мере пресечения. Свою вину в содеянном задержанный признает частично. По словам профессора, он блефовал и не собирался предпринимать каких-либо действий по выполнению своего обещания. А полученные средства тратил на свои нужды.



