Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Завод «Волгабас» получил господдержку в размере 85 миллионов рублей

В Волгограде за год построили 30 километров линий электроосвещения

Электронные проездные позволяют волгоградцам ездить со скидкой

В Волгограде открыли два новых автобусных маршрута

С января вносятся изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ

В Волгограде начала действовать новая система оплаты проезда

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

» » » Опубликовано видео задержания профессора ВолгГТУ

Опубликовано видео задержания профессора ВолгГТУ

Сегодня, 14:32
Reporter
Просмотров: 55
Комментариев: 0
Это без сомнения самый крупный коррупционный скандал в научных кругах Волгограда за последнее время. Ведь речь не о копеечных суммах за поставленный зачет, а о 50 тыс. долларах. К тому же главный фигурант уголовного дела- известный в своей среде человек.

Напомним, 62-летний профессор технических наук Александр Богомолов был задержан накануне при передаче крупной взятки - части вознаграждения за помощь в получении научной степени доктора наук. Общая цена вопроса- 50 тысяч долларов. Богомолов утверждал, что является председателем диссертационного совета и гарантировал решение вопроса даже с высшей аттестационной комиссией г. Москвы. По условиям сделки в 2006 и 2009 годах будущий ученый передал профессору по 10 тысяч долларов, а в 2013- еще 450 тысяч рублей. Последние две встречи с передачей в общей сумме 15 тыс. долларов - 20 декабря прошлого года и 12 января текущего года уже контролировались оперативниками. По фактам преступной деятельности профессора возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
В настоящее время Богомолов задержан. Сегодня решится вопрос о его мере пресечения. Свою вину в содеянном задержанный признает частично. По словам профессора, он блефовал и не собирался предпринимать каких-либо действий по выполнению своего обещания. А полученные средства тратил на свои нужды.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгограде завершено уголовное дело в отношении депутата Паршина

Под Волгоградом главу администрации задержали при получении взятки

Волгоградец задержан за дачу взятки полицейскому

По инициативе прокурора Волгоградской области возбуждено уголовное дело о получении взятки Михайловским межрайонным прокурором

Волгоградца накажут за отстрел зайцев

Пытаясь уйти от ответственности, житель Серафимовича попался на даче взятки

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги