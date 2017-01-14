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» » » На юге Волгограда из девятиэтажки пожарные эвакуировали 90 человек

На юге Волгограда из девятиэтажки пожарные эвакуировали 90 человек

Сегодня, 10:46
Lopatin
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На юге Волгограда из девятиэтажки пожарные эвакуировали 90 человекВ пятницу, 13 января, в девятом часу вечера произошел пожар в Карсноармейском районе города Волгограда.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области, в рабочем поселке Южный в одной из девятиэтажек загорелись вещи в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 90 человек.
Через полчаса расчеты 7-й пожарно-спасательной части полностью потушили огонь. Погибших и пострадавших нет.
Пожарные считают, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения жильцов с огнем.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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