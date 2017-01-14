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» » » На московской трассе колесо от грузовика влетело в придорожный медпункт

На московской трассе колесо от грузовика влетело в придорожный медпункт

Сегодня, 11:06
Lopatin
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На московской трассе колесо от грузовика влетело в придорожный медпунктВ пятницу, 13 января, во Фроловском районе отлетевшим от грузовика колесом был серьезно поврежден придорожный медицинский пункт. Пострадал один человек.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 9 часов утра на 826 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». У проезжавшей грузовой автоцистерны «МАН» под управлением 38-летнего водителя произошло отсоединение заднего правого колеса прицепа, которое на скорости въехало в сооружение трассового медицинского пункта и находившегося в нем фельдшера.
На московской трассе колесо от грузовика влетело в придорожный медпунктВ результате ДТП 50-летняя женщина получила травмы и была доставлена в Михайловскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Водитель же, не останавливаясь, продолжил движение, покинув место происшествия. Позднее его разыскали сотрудники полиции.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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