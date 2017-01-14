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» » » В Волгограде в Старый Новый год неизвестные сожгли 4 иномарки

В Волгограде в Старый Новый год неизвестные сожгли 4 иномарки

Сегодня, 11:34
Lopatin
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В Волгограде в Старый Новый год неизвестные сожгли 4 иномаркиВ субботу, 14 января, в Советском районе Волгограда сотрудники МЧС потушили четыре горевшие иномарки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое сообщение о пожаре поступило в 3.57. У стоявшего на улице Воронова автомобиле «KIA Ceed» 2012 года выпуска горел моторный отсек. Расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 4.07.
А буквально через полчаса им пришлось тушить сразу три автомобиля на улице Казахской. Здесь по всей площади горел внедорожник «Nissan X-Trail» 2015 года выпуска. Огонь также захватил еще две иномарки 2008 года вырпуска. У автомобиля «Daewoo Nexia» горел моторный отсек, у «Hyundai Getz» – передняя фара.
Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожаров – занесение открытого источника огня неизвестным лицом.
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