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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В Волгограде в Старый Новый год неизвестные сожгли 4 иномарки
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Попытки немецкой прессы вернуться к истории девочки Лизы являются преднамеренной "информационной каруселью" с целью обвинения России во вмешательство в выборы в Германии, заявила ...
В Москве во время несогласованной акции задержаны десятки активистов
В Москве на «Чистых прудах» у памятника Александру Грибоедову проходит несогласованная властями акция, в ходе которой были задержаны более 40 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...
Минфин назвал ожидаемую минимальную цену на водку
Новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра — возможно, в диапазоне 205-210 рублей, решение о величине МРЦ будет принято в ближайшие две ...