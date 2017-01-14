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» » » Ночью в Волгограде сотрудники ГИБДД остановили 11 пьяных водителей

Ночью в Волгограде сотрудники ГИБДД остановили 11 пьяных водителей

Сегодня, 11:49
Lopatin
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Ночью в Волгограде сотрудники ГИБДД остановили 11 пьяных водителейВ ночь с 13 на 14 января в Волгограде сотрудники ГИБДД в ходе профилактического мероприятия выявляли нетрезвых водителей за рулем.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе ночной проверки рейда были остановлены 11 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, 6 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Всего же сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД 56 участников дорожного движения. 2 из них управляли автомобилями, не имея прав. 16 водителей нарушили требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме этого, 15 водителей наказаны за нарушение правил тонировки, 7 – за неисправный транспорт.
Проведение специальных рейдов продолжится в субботу и воскресенье.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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