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» » » В Советском районе иномарка врезалась сразу в две попутки

В Советском районе иномарка врезалась сразу в две попутки

Сегодня, 12:38
Lopatin
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В Советском районе иномарка врезалась сразу в две попуткиВ минувшую пятницу в 22 часа в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием трех иномарок. В результате аварии госпитализированы два человека.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 20-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» ехал по Университетскому проспекту в сторону Ворошиловского района и напротив дома №2, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в «Ford Focus». После удара «Мерседес» изменил направление движения и совершил касательное столкновение с автомашиной «Renault Logan».
В результате ДТП две 27-летние пассажирки автомобиля «Mercedes-Benz» получили травмы и были госпитализированы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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