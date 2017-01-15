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» » » В Волжском в двойном ДТП пострадал 6-месячный ребенок

В Волжском в двойном ДТП пострадал 6-месячный ребенок

Сегодня, 11:39
Lopatin
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В Волжском в двойном ДТП пострадал 6-месячный ребенокВ субботу, 14 января, в городе Волжском после столкновения трех автомобилей в одном из них пострадал маленький ребенок.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, двойная авария произошла в 8 часов вечера на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гайдара. 50-летний водитель автомашины «ВАЗ-21099» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21074» под управлением 39-летнего мужчины, который остановился для поворота налево. «Семерку» отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомашиной «Hyundai ix35».
В результате ДТП пострадала полугодовалая девочка, которую мама держала на руках на заднем сидении иномарки.
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