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Водителем, сбившим насмерть пешехода на трассе, оказался высокопоставленный сотрудник ФСИН
Сегодня, 11:46
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Как уже сообщали Новости Волгограда, 13 января в Светлоярском районе 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21214» направлялся в сторону Астрахани. Напротив поселка Краснофлотск он сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 60-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Как стало известно со слов правоохранителей, за рулем Нивы находился подполковник Игорь Волков, который занимает должность заместитель начальника ИК №26. К слову, в момент аварии он как раз возвращался с работы. По факту ДТП проводится проверка.
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