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В воскресенье на севере Волгограда горели подвалы в девятиэтажках

Сегодня, 09:11
Lopatin
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В воскресенье на севере Волгограда горели подвалы в девятиэтажкахВ воскресенье в Тракторозаводском районе Волгограда произошли пожары в подвальных помещениях двух 9-этажных домов. Причем практически в одно и то же время.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, первое сообщение о пожаре поступило в 14.45. Горели старые вещи и пластиковая обшивка стен в подвале одной из девятиэтажек на улице Н.Отрады. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь потушили расчеты 1-й пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет.
А в 14.50 аналогичный пожар произошел в подвальном помещении девятиэтажного дома на улице Менжинского. Через десять минут возгорание было ликвидировано сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части
Пожарные утверждают, что в обоих случаях возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в электропроводке.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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