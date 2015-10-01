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В Михайловском районе «ВАЗ» в лобовую врезался в автобус

Сегодня, 09:53
Lopatin
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В Михайловском районе «ВАЗ» в лобовую врезался в автобусВ воскресенье, 15 января, в Михайловском районе автомобиль «ВАЗ-2112» в лобовую столкнулся с автобусом «Hyundai», который следовал по маршруту «Волгоград-Белые Пруды».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 17.45 на 1 километре дороги «Михайловка – Кумылженская». 39-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и сразу же врезался в автобус.
В Михайловском районе «ВАЗ» в лобовую врезался в автобусВ результате сильного столкновения 41-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия, а водителя с травмами госпитализировали в Михайловскую ЦРБ.






Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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