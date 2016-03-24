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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » Водитель «Лады» сбил шлагбаум на Мамаевом кургане и заявил об угоне
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В ходе визита у американского вице-президента запланирована встреча с премьером Украины Владимиром Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко. Стоит отметить, что вместе с американским ...
В Киргизии возбудили уголовное дело по факту крушения Boeing
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту крушения турецкого самолета, упавшего на дачный поселок под Бишкеком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В правительстве задумались о замене льготной ставки НДС адресной помощью
Минфин и Минэкономразвития обсуждают постепенную замену льготной 10-процентной ставки НДС адресной поддержкой малоимущих, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на четырех ...