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» » » Водитель «Лады» сбил шлагбаум на Мамаевом кургане и заявил об угоне

Водитель «Лады» сбил шлагбаум на Мамаевом кургане и заявил об угоне

Сегодня, 11:23
Lopatin
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Водитель «Лады» сбил шлагбаум на Мамаевом кургане и заявил об угонеВ минувшую пятницу, 13 января, неизвестный водитель ночью пытался заехать на территорию музея-заповедника «Сталинградская битва», но повредил въездной шлагбаум и скрылся с места ДТП. Но его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники ГИБДД обнаружили автомашину «ВАЗ-2111» с повреждениями у дома по улице Новорядской. Ее владелец – 29-летний волгоградец – свою причастность к ДТП отрицал, утверждая, что автомашину у него угнали. Мужчина даже подал заявление о совершенном преступлении.
Водитель «Лады» сбил шлагбаум на Мамаевом кургане и заявил об угонеВ ходе проверочных мероприятий установлено, что на самом деле угона не было. В ночь совершения ДТП волгоградец вместе с товарищем пытались заехать на территорию музея, совершив ДТП. Чтобы избежать ответственности, водитель скрылся и заявил впоследствии о хищении транспорта.
По факту ДТП инспекторами ГИБДД собран административный материал. Кроме того, за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный денежный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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