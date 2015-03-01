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» » » На первой продольной Волгограда маршрутка превратилась в горящий факел

На первой продольной Волгограда маршрутка превратилась в горящий факел

Сегодня, 11:50
Reporter
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Возгорание маршрутного такси произошло, как только оно отъехало от остановки общественного транспорта ЦПКиО в сторону Краснооктябрского района. Как сообщили агентству Новости Волгограда в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 11-19, на место тут же прибыли пожарные расчеты, которые за считанные минуты потушили пламя. Салон маршрутки №15С выгорел полностью, пострадавших нет.
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