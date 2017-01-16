Волгоградца, пропавшего вместе с машиной, ищет полиция и пользователи соцсетей Просмотров: 76 Комментариев: 0

Сейчас ориентировка на вишневую "Приору" пропавшего с гос.номером "р035вв34" есть у всех сотрудников ГИБДД региона, поскольку родственники Ивана уже обратились в полицию о его безвестном исчезновении. Сегодня утром пост с информацией об Иване Лемешеве появился в социальных сетях. Ровно неделю не выходит на связь с родными и близкими Иван Лемешев. Последний раз его видели в Ленинске, затем в телефонном разговоре со своим другом он сказал, что едет на своем автомобиле домой в Волгоград. Однако на работе он так и не появился, а позже его телефон и вовсе выключился.Сейчас ориентировка на вишневую "Приору" пропавшего с гос.номером "р035вв34" есть у всех сотрудников ГИБДД региона, поскольку родственники Ивана уже обратились в полицию о его безвестном исчезновении. Сегодня утром пост с информацией об Иване Лемешеве появился в социальных сетях.



