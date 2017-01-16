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» » » В Волгограде задержали организатора массового поджога автомобилей

В Волгограде задержали организатора массового поджога автомобилей

Сегодня, 14:42
Reporter
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14-е января стало черным днем сразу для 3-х автовладельцев, которые в лучшем случае на время лишились роскоши перемещаться на личном транспорте. Между 4 и 5 утра в Советском районе Волгограда на улице Казахской полыхали новенький "Ниссан Икстрейл", "Нексия" и "Гетц".
Как установили полицейские, поджигателем оказался 50-летний местный житель. Огонь ревности, который согласно показаниям мужчины сжигал его изнутри, он обрушил на машину виновницы душевных терзаний. Поэтому "Ниссан" выгорел практически полностью, у второго автомобиля горел моторный отсек, и лишь "Гетц" отделался обожженной фарой и бампером. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, кроме того, он, вероятнее всего, будет обязан компенсировать нанесенный ущерб.
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