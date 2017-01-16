Под Волгоградом жизнь подростка оборвалась на цепи Просмотров: 51 Комментариев: 0 Трагедия разыгралась в одной из семей в райцентре Котово. Мать встревоженная, что сын не откликается, вышла по двор и увидела душераздирающую картину- 17-летней парень висел позади дома, использовав в качестве удавки железную цепь. Что толкнуло парня на роковой шаг выясняют следователи Котовского СО СУ СК региона, в данный момент они проводят доследственную проверку. Уже удалось выяснить, что подросток жаловался на неразделенную любовь.



