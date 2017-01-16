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» » » Под Волгоградом жизнь подростка оборвалась на цепи

Под Волгоградом жизнь подростка оборвалась на цепи

Сегодня, 17:06
Reporter
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Под Волгоградом жизнь подростка оборвалась на цепиТрагедия разыгралась в одной из семей в райцентре Котово. Мать встревоженная, что сын не откликается, вышла по двор и увидела душераздирающую картину- 17-летней парень висел позади дома, использовав в качестве удавки железную цепь. Что толкнуло парня на роковой шаг выясняют следователи Котовского СО СУ СК региона, в данный момент они проводят доследственную проверку. Уже удалось выяснить, что подросток жаловался на неразделенную любовь.
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