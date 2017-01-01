Ночью в Советском районе в девятиэтажке едва не сгорела женщина Просмотров: 0 Комментариев: 0 В понедельник, 16 января, в половине одиннадцатого ночи произошел пожар в Советском районе города Волгограда.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в 9-этажном жилом доме на улице Песчанокопской в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

Расчеты 4-й пожарно-спасательной части потушили огонь через полчаса. Во время пожара пострадала женщина 1970 года рождения.

Как считают спасатели, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. В понедельник, 16 января, в половине одиннадцатого ночи произошел пожар в Советском районе города Волгограда.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в 9-этажном жилом доме на улице Песчанокопской в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров.Расчеты 4-й пожарно-спасательной части потушили огонь через полчаса. Во время пожара пострадала женщина 1970 года рождения.Как считают спасатели, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности.



