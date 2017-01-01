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» » » Ночью в Советском районе в девятиэтажке едва не сгорела женщина

Ночью в Советском районе в девятиэтажке едва не сгорела женщина

Сегодня, 09:30
Lopatin
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Ночью в Советском районе в девятиэтажке едва не сгорела женщинаВ понедельник, 16 января, в половине одиннадцатого ночи произошел пожар в Советском районе города Волгограда.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в 9-этажном жилом доме на улице Песчанокопской в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров.
Расчеты 4-й пожарно-спасательной части потушили огонь через полчаса. Во время пожара пострадала женщина 1970 года рождения.
Как считают спасатели, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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