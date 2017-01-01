В волгоградской колонии осужденный демонстрировал фашистскую символику Просмотров: 0 Комментариев: 0

Выяснилось, что на груди и правой руке осужденного, отбывающего в ИК-9 наказание за разбой, имеется татуировка в виде свастики. При этом он неоднократно показывал ее другим осужденным, нарушая установленную правилами внутреннего распорядка форму одежды.

За публичное демонстрирование нацистской символики осужденный привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Один из осужденных, отбывающих наказание в ФКУ «Исправительная колония №9» УФСИН России по Волгоградской области, публично демонстрировал фашистскую свастику. Это было установлено во время проверки исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму. Она проводилась волгоградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях совместно с региональными управлениями ФСБ и ФСИН.Выяснилось, что на груди и правой руке осужденного, отбывающего в ИК-9 наказание за разбой, имеется татуировка в виде свастики. При этом он неоднократно показывал ее другим осужденным, нарушая установленную правилами внутреннего распорядка форму одежды.За публичное демонстрирование нацистской символики осужденный привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.



