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В волгоградской колонии осужденный демонстрировал фашистскую символику

Сегодня, 09:57
Lopatin
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В волгоградской колонии осужденный демонстрировал фашистскую символикуОдин из осужденных, отбывающих наказание в ФКУ «Исправительная колония №9» УФСИН России по Волгоградской области, публично демонстрировал фашистскую свастику. Это было установлено во время проверки исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму. Она проводилась волгоградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях совместно с региональными управлениями ФСБ и ФСИН.
Выяснилось, что на груди и правой руке осужденного, отбывающего в ИК-9 наказание за разбой, имеется татуировка в виде свастики. При этом он неоднократно показывал ее другим осужденным, нарушая установленную правилами внутреннего распорядка форму одежды.
За публичное демонстрирование нацистской символики осужденный привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
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