В Новониколаевском районе пьяный водитель в ДТП погубил пассажира Просмотров: 0 Комментариев: 0

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 25-летний водитель автомашины «Богдан-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Крайней к производственной территории. При подъезде к предприятию он не справился с управлением и врезался в открытый шлагбаум.

В результате происшествия 41-летний пассажир легковушки, получив серьезные травмы, скончался на месте ДТП.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В понедельник, 16 января, в поселке Мирный Новониколаевского района произошло ДТП со смертельным исходом.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 25-летний водитель автомашины «Богдан-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Крайней к производственной территории. При подъезде к предприятию он не справился с управлением и врезался в открытый шлагбаум.В результате происшествия 41-летний пассажир легковушки, получив серьезные травмы, скончался на месте ДТП.



