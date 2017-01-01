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» » » В Новониколаевском районе пьяный водитель в ДТП погубил пассажира

В Новониколаевском районе пьяный водитель в ДТП погубил пассажира

Сегодня, 10:27
Lopatin
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В Новониколаевском районе пьяный водитель в ДТП погубил пассажираВ понедельник, 16 января, в поселке Мирный Новониколаевского района произошло ДТП со смертельным исходом.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 25-летний водитель автомашины «Богдан-2110», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Крайней к производственной территории. При подъезде к предприятию он не справился с управлением и врезался в открытый шлагбаум.
В результате происшествия 41-летний пассажир легковушки, получив серьезные травмы, скончался на месте ДТП.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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